إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس.





نابلس 25-مارس2018 ( وال) - أصيب طالب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط،

وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات

الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مدرسة بورين الثانوية جنوب نابلس.

وأفاد مدير مدرسة بورين " إبراهيم عمران" لـوكالة الانباء الفلسطينية

"وفا"، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب خروج الطلبة

للاستراحة الصباحية.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال هاجموا الطلبة داخل المدرسة بقنابل الصوت

والغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مما أدى لإصابة الطالب أحمد فراس

منصور، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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