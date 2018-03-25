مركز الرقابة على الاغذية والادوية يرفض دخول شحنة علكة بنكهة التفاح الاخضر مصنعة في تركيا .



طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - رفض مركز الرقابة على الاغذية والادوية

دخول شحنة علكة بنكهة التفاح الاخضر العلامة التجارية I’msury.

وذكرت مصادر مركز الرقابة على الاغذية والادوية أن كمية الشحنة

المصنعة في تركيا والتي ادخلت عن طريق ميناء الخمس تقدر بحوالي 1900

صندوق .

وأضافت المصادر أن اسباب الرفض لوجود لون محظور استخدامه في الاغذيه

E104 طبقا للمواصفات القياسيه 15 للحدود القصوى للمضافات المسموح بها في

الاغذية .

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