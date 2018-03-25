موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاحد اموافق 25 مارس 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ) .

** قوات الاحتلال الصهيوني تحتجز أربعة شبان من قرية مادما جنوب نابلس.

** زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يطالبون

الولايات المتحدة الأمريكية بإعفاء دولهم بشكل نهائي من الرسوم الجمركية

المفروضة على وارداتها من الصلب والألومنيوم.

** قوات الاحتلال الصهيوني ، تعتقل مواطنين اثنين من بلدة صوريف غرب

الخليل في الضفة الغربية.

** مصادر طبية وأمنية مصرية تؤكد مقتل ضابط وإصابة أربعة آخرين من قوات

الأمن في انفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف موكب مدير أمن الاسكندري.

** الطيران الحربي الصهيوني يقصف موقعاً ودمره بالكامل وأوقع أضرارا في

ممتلكات المواطنين المجاورة شمال غرب مدينة رفح.

** قوات الاحتلال االصهيوني، تنصبت حواجز عسكرية على الطرق في عدة بلدات

** تقارير خبراء الاقتصاد العالمي تقول بان العام 2017 قد شهد تحولات

كبيرة، حيث انتقل من الركود إلى النمو.

** سلاح الجو الصيني يعلن في بيان له عن قيامه بمناورات جديدة في بحر

الصين الجنوبي المتنازع عليه.

- (( وكالة الانباء الليبية )) -