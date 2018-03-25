موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاحد اموافق 25 مارس 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ) .الأحد ، 25-03-2018 - 12:18:00

موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاحد اموافق 25 مارس 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ) .** قوات الاحتلال الصهيوني تحتجز أربعة شبان من قرية مادما جنوب نابلس.
** زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يطالبون
الولايات المتحدة الأمريكية بإعفاء دولهم بشكل نهائي من الرسوم الجمركية
المفروضة على وارداتها من الصلب والألومنيوم.
** قوات الاحتلال الصهيوني ، تعتقل مواطنين اثنين من بلدة صوريف غرب
الخليل في الضفة الغربية.
** مصادر طبية وأمنية مصرية تؤكد مقتل ضابط وإصابة أربعة آخرين من قوات
الأمن في انفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف موكب مدير أمن الاسكندري.
** الطيران الحربي الصهيوني يقصف موقعاً ودمره بالكامل وأوقع أضرارا في
ممتلكات المواطنين المجاورة شمال غرب مدينة رفح.
** قوات الاحتلال االصهيوني، تنصبت حواجز عسكرية على الطرق في عدة بلدات
** تقارير خبراء الاقتصاد العالمي تقول بان العام 2017 قد شهد تحولات
كبيرة، حيث انتقل من الركود إلى النمو.
** سلاح الجو الصيني يعلن في بيان له عن قيامه بمناورات جديدة في بحر
الصين الجنوبي المتنازع عليه.
- (( وكالة الانباء الليبية )) -

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