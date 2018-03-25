موجز لاهم الاخبار المحلية ليوم الاحد الموافق 25 مارس 2018 حتى الساعة 12 ظهرا .

* طرابلس- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يستقبل بمقر

المجلس وفداً من مركز الحوار الإنساني بجنيف الذي أكد له بأن الاتفاق

السياسي يبقى الأساس والمرجعية وبدونه ستدخل البلاد في فراغ سياسي يفتح

الباب أمام احتمالات سيئة واتفق أعضاء الوفد على أن الانتخابات هي الحل

مع ضرورة أن يكون لها قاعدة دستورية وقانون للانتخابات.

* طرابلس- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يلتقي بمقر المجلس

كلا من وزير العمل والتأهيل,ووزيرة الشؤون الاجتماعية ومعاون آمر الحرس

الرئاسي ، الأعضاء باللجنة المشكلة من قبله لمتابعة أوضاع الجنوب.

* طرابلس- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج يستقبل

بمقر المجلس وفد براسة عميد بلدية مصراتة الذي أكد له دعم أهالي مصراتة

لسرعة عودة أهالي تاورغاء وأن الجهود لم تتوقف لإزالة كل ما يعيق هذه

العودة.

* القاهرة - السفارة الامريكبة لدى ليبيا ترحب بإجتماعات توحيد

المؤسسة العسكرية الليبية وأن تحقق ليبيا مؤسسات أمنية أكثر فعالية

وشمولية وخاضعة للمساءلة وقادرة على دحر الإرهاب وتأمين حدود ليبيا ".

* طرابلس- القيادة الأمريكية في أفريقيا " الافريكوم " تعلن في بيان

لها عن قيام القوات الأمريكية بتنفيذ غارة جوية قرب مدينة أوباري أمس

وقتلت "إرهابيين اثنين".

* طرابلس- وزارة الصحة تستعد لا قامة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني

للتبرع بالدم وبمشاركة عدد من الاطباء وخبراء الصحة والمهتمين بهذا

المجال .

* طرابلس- إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة تنظم دورة تدريبية في

مجال (الإسعاف والإنعاش) بهدف تطوير عناصر التمريض العاملين بالمستشفيات

والمراكز الصحية التابعة لمدينة طرابلس .

* طرابلس- اختتمت اللجنة الوزارية المكلفة بمعاينة وتقرير أهلية وكفاءة

مؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط زيارتها الميدانية للمدارس الليبية

بتركيا.

* سرت- جمعية اهالى سرت الخيرية توزع مساعدات انسانية على اصحاب

المنازل المدمرة بحى الجيزة البحرية بسرت عام 2016 .

* طرابلس- وفد من المجلس البلدي غريان ولجنة الازمة بالبلدية وعضو

المجلس الاعلي للدولة يزرون المؤسسة الوطنية للنفط .

* غريان- المدينة الرياضية بغريان تحتضن المهرجان الثاني للطفل تحت شعار

"ثقافة السلام والوئام تجمعنا"

* طرابلس- فريق الاتحاد لكرة اليد يخوض اليوم مع فريق الغرافة القطري

المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية أبطال الكوؤس لكرة اليد

الرابعة عشرة المقامة حاليا بمدينة صفاقس التونسية.

*غريان- تم بمدينة غريان افتتاح مقر لمكتب الإصحاح البيئي بالمدينة

ويضم المكتب عدد من الأقسام المهمة بالإضافة إلى المختبر الكيميائي

والبيولوجي .

*طرابلس- المركز الوطني للأرصاد الجوية ينبه في اعلانه عن حدوث تقلبات

جوية اليوم على مناطق شمال ليبيا مصحوبة برياح جنوبية غربية نشطة إلى

قوية أحياناً تصل سرعتها إلى ( 50 ) كم فى الساعة مثيرة للأتربة والغبار

وهبوط للرؤية الأفقية .

* طرابلس- إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني

تنفذ برنامج تدريبي في مجال (الإسعاف و الطوارئ) مستهدفا العناصر الطبية

والطبية المساعدة بمجمع عيادات طريق المطار.

...( وكالة الانباء الليبية ).....