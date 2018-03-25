ورشة عمل حول مسار اللامركزية في ليبيا‏.





طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) ... تتواصل هذه الايام بطرابلس ورشة العمل

حول مسار اللامركزية في ليبيا التي نظمتها وزارة الحكم المحلي ضمن برنامج

دعم البلديات والممول من الاتحاد الأوربي والحكومة الألمانية والمنفذ من

قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي giz.

ويشارك في ورشة العمل مدراء الإدارات بوزارة الحكم المحلي والوزارات

والهيئات وعدد من البلديات ، والهيئة العامة للموارد المائية، جهاز الحرس

البلدي ، مصلحة الضرائب، مصلحة التخطيط العمراني، الشركة العامة للمياه

والصرف الصحي .

كما يشارك في الورشة عدد من أعضاء اللجنة القطاعية لنقل اختصاصات

وحدات الإدارة المحلية ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس

البلدية.وبلديتي حي الاندلس وجنزور.

وتتناول الورشة التدريبية بالمناقشة سبل تمكين البلديات لتتبوء الدور

المناط بها بحسب قانون الادارة المحلية 59/2012 وآليات تعزيز قدراتها

ومواردها الذاتية .. وتحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة على المستوى

المحلي في ليبيا .

وتهدف الورشة إلى تحقيق الأهداف التالية:

· بناء أرضية صلبة وفهم بين المشاركين حول الدور الهام للبلديات لتحسين

تقديم الخدمات المحلية.

· مناقشة الخيارات حول كيفية تمكين وتعزيز دور البلديات من خلال تولي

الاختصاصات والوظائف المفوضة لهم.

· مناقشة متطلبات النقل الناجح لهذه الاختصاصات المفوضة إلى البلديات -

بما في ذلك الإطار الزمني.

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