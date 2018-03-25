"الموارد البشرية" تختتم دورة تدريبية في الإسعاف والطوارئ .



طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - نفذت إدارة الموارد البشرية بوزارة

الصحة بحكومة الوفاق الوطني برنامج تدريبي في مجال (الإسعاف و الطوارئ)

استهدف العناصر الطبية والطبية المساعدة بمجمع عيادات طريق المطار.

هذا وذكر مدير إدارة الموارد البشرية "أشرف أبورقبة" أن هذا البرنامج

يأتي "تنفيذاً لخطة اعتمدتها الإدارة تهدف إلى إعداد فريق طبي متكامل

قادر على استقبال الحالات الطارئة والتعامل معها مع من خلال تدريبات

تحاكي الواقع".

وتناول البرنامج التدريبي الذي نفذه المدرب "د.بدر الباجقني" لمدة أسبوع

كامل؛ طرق إسعاف حالات الكسور والإغماء والجروح والحروق ونقل المصابين؛

إضافة إلى طرق قياس العلامات الحيوية للجسم.

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