المركز الوطني ينبه عن تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا مصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للأتربة والغبار .
الأحد ، 25- 03- 2018 - 11:12:00
طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية
عن حدوث تقلبات جوية اليوم على مناطق شمال ليبيا مصحوبة برياح جنوبية
غربية نشطة إلى قوية أحياناً تصل سرعتها إلى ( 50 ) كم / ساعة مثيرة
للأتربة والغبار وهبوط للرؤية الأفقية .
وأوضح المركز : أن تحسن في الطقس سيكون يوم الغد واحتمال سقوط
أمطار متفرقة على مناطق الشمال من مساء الغد.
وأضاف المركز في نشرته : ان مناطق بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد
- جالو - مراده - ستشهد رياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية
السرعة تتراوح سرعتها مابين ( 50-70 ) كم / ساعة مما تسبب في إثارة
الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على أغلب المناطق .
..(وال).