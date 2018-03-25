المركز الوطني ينبه عن تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا مصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للأتربة والغبار .





طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية

عن حدوث تقلبات جوية اليوم على مناطق شمال ليبيا مصحوبة برياح جنوبية

غربية نشطة إلى قوية أحياناً تصل سرعتها إلى ( 50 ) كم / ساعة مثيرة

للأتربة والغبار وهبوط للرؤية الأفقية .

وأوضح المركز : أن تحسن في الطقس سيكون يوم الغد واحتمال سقوط

أمطار متفرقة على مناطق الشمال من مساء الغد.

وأضاف المركز في نشرته : ان مناطق بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد

- جالو - مراده - ستشهد رياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية

السرعة تتراوح سرعتها مابين ( 50-70 ) كم / ساعة مما تسبب في إثارة

الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على أغلب المناطق .

..(وال).