الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام..

تقلبات جوية اليوم على مناطق شمال ليبيا مصحوبة برياح جنوبية غربية نشطة

إلى قوية أحياناً مثيرة للأتربة والغبار وهبوط للرؤية الأفقية , مع تحسن

في الطقس يوم الغد واحتمال سقوط امطار ومتفرقة على مناطق الشمال الغربي

من مساء الغد.



رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد واحتمال سقوط

أمطارمتفرقة على أغلب المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة إلى

قوية السرعة قد تصل سرعتها إلى ( 50 ) كم / ساعة مما تسبب في إثارة

الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على أغلب المناطق ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح مابين( 18 - 24 ) درجة مئوية تصل إلى (30) درجة على سرت

وأبونجيم , تتحول الرياح من مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة

السرعة مع انخفاض في درجات الحرارة وتحسن في الرؤية الأفقية .



بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة

إلى قوية السرعة تتراوح سرعتها مابين ( 50-70 ) كم / ساعة مما تسبب في

إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على أغلب المناطق ودرجات

الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (24-30) درجة مئوية , وارتفاع طفيف يوم

الغد في درجات الحرارة على طبرق-جالو والجغبوب مع تحسن تدريجي في حالة

الطقس بعد ظهر الغد .



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية مع تكاثر للسحب يوم الثلاثاء على غدامس والحمادة ومناطق

الجفرة ، واحتمال سقوط أمطار متفرقة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى

نشطة السرعة على غدامس -الحمادة ومناطق الجفرة مما تسبب في إثارة الأتربة

والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (25- 30) درجة مئوية ولا

تتجاوز (22) درجة على غدامس , وتكون الرياح يوم الغد خفيفة إلى معتدلة

السرعة تتحول تدريجياً من مساء يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية على

غدامس -الحمادة ومناطق الجفرة .



الكفرة - تازربو - السرير

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية تتكاثر يوم الثلاثاء مع احتمال

سقوط أمطار متفرقة والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 27 - 29) درجة مئوية وتسجل ارتفاع

تدريجي وملحوظ خلال اليومين القادمين .

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