نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .الأحد ، 25-03-2018 - 10:58:00



طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الأحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
" السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا.
" الريح باش سرعته مابين (10 - 20) عقدة يصل يوم الغد
مابين(25-30)عقدة.
" إرتفاع الموج يتراوح ما بين )1.00-2.50) متر.
" البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب يوم الغد.
" درجة حرارة سطح البحر مابين (14-16) درجة مئوية.
" الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة إلى ضعيفة يوم الغد بسبب الاتربة
المثارة.

الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي.
" السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم خاصة علي ساحل الجبل
الاخضر.
" باش الى قبلى سرعته مابين (15 - 25) عقدة.
" إرتفاع الموج يتراوح هذا اليوم ما بين )2.00-4.00) متر ويكون يوم
الغد مابين بين )1.00-2.00) متر.
" البحر قليل الإضطراب الى مضطرب هذا اليوم ويكون قليل الاضطراب
يوم الغد.
" درجة حرارة سطح البحر مابين (13-16) درجة مئوية
" الرؤيـة جيدة الى متوسطة يوم الغد.
...( وال ) ....

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