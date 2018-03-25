نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الأحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



الساحل من رأس اجدير إلى سرت

" السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا.

" الريح باش سرعته مابين (10 - 20) عقدة يصل يوم الغد

مابين(25-30)عقدة.

" إرتفاع الموج يتراوح ما بين )1.00-2.50) متر.

" البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب يوم الغد.

" درجة حرارة سطح البحر مابين (14-16) درجة مئوية.

" الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة إلى ضعيفة يوم الغد بسبب الاتربة

المثارة.



الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي.

" السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم خاصة علي ساحل الجبل

الاخضر.

" باش الى قبلى سرعته مابين (15 - 25) عقدة.

" إرتفاع الموج يتراوح هذا اليوم ما بين )2.00-4.00) متر ويكون يوم

الغد مابين بين )1.00-2.00) متر.

" البحر قليل الإضطراب الى مضطرب هذا اليوم ويكون قليل الاضطراب

يوم الغد.

" درجة حرارة سطح البحر مابين (13-16) درجة مئوية

" الرؤيـة جيدة الى متوسطة يوم الغد.

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