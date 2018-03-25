قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من الخليل.الأحد ، 25-03-2018 - 10:49:00



الخليل 25 مارس 2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم
الأحد، مواطنين اثنين من بلدة صوريف غرب الخليل في الضفة الغربية.
وقالت مصادر أمنيةفلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف غربا،
وداهمت منازل المواطنين في عدة احياء، واعتقلت الشابين أحمد الهور،
ومحمد غنيمات.
وأضافت، ان قوات الاحتلال كثفت من تواجدها في عدة أحياء بمدينة دورا
جنوبا، وانتشرت على مدخلها الشرقي "سنجر"، وأجرت تفتيشا في ورشة حدادة
بالمكان.
...( وال) ...

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