الافريكوم تعلن تنفيذها لغارة جوية قرب مدينة أوباري أمس السبت وتقتل "إرهابيين اثنين ".



طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا "

الافريكوم " أن القوات الأمريكية نفذت غارة جوية قرب مدينة أوباري أمس

السبت وقتلت "إرهابيين اثنين".

وأكد بيان لها أن الغارة نُفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني ، مشيرا

بأنه لم يقتل مدنيون في الغارة .

وكانت مصادر صحافية محلية قد أكدت أن طائرات مجهولة، قصفت ظهر أمس السبت،

منزلا بحي " شارب الفرسان " الواقع شرقي أوباري .



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