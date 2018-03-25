الافريكوم تعلن تنفيذها لغارة جوية قرب مدينة أوباري أمس السبت وتقتل "إرهابيين اثنين ".الأحد ، 25-03-2018 - 10:44:00

الافريكوم تعلن تنفيذها لغارة جوية قرب مدينة أوباري أمس السبت وتقتل "إرهابيين اثنين ".
طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا "
الافريكوم " أن القوات الأمريكية نفذت غارة جوية قرب مدينة أوباري أمس
السبت وقتلت "إرهابيين اثنين".
وأكد بيان لها أن الغارة نُفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني ، مشيرا
بأنه لم يقتل مدنيون في الغارة .
وكانت مصادر صحافية محلية قد أكدت أن طائرات مجهولة، قصفت ظهر أمس السبت،
منزلا بحي " شارب الفرسان " الواقع شرقي أوباري .

... ( وال ) ...

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