ملخص لاهم ماجاء في النشرة الاقتصادية الاسبوعية التي تصدر عن وكالة الانباء الليبية.





طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) -

* معرض بنغازي الدولي (( للنفط والغاز ))

- طرابلس: المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن إقامة ملتقى ومعرض

بنغازي الدولي للنفط والغاز خلال شهر أكتوبر 2018 بمشاركة كبرى الشركات

المحلية والعالمية في مجال النفط والغاز ، ويهدف الملتقى إلى تبني أجيال

وكوادر وطنية قادرة على توظيف هذه الصناعة لصالح دعم وتطوير الاقتصاد

الوطني من خلال رؤيتنا المتمثلة في التميز والحرفية في الاستثمار وتطويع

مجال النفط والغاز بأقصى حدٍ ممكن ودعم قيام صناعة معارض ومؤتمرات تنسجم

مع حجم وتطلعات الاقتصاد الليبي للمساهمة في رسم ملامح غدٍ مشرق وتحقيق

الرفاهية والرخاء لكل الليبيين.

* برامج تدريبية بشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز.

- طرابلس: مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة

الوطنية للنفط ..ورئيس لجنة ادارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز

المكلف، سير برامج التدريب بالشركة يبحثان بحضورعدد من مدراء الادارت

الصعوبات التي تواجه الشركة في تنفيذ بعض برامج التدريب ودراسة امكانية

تفعيل مركز التدريب بالمجمع الصناعي,وذلك في اطار الاهتمام الذي توليه

المؤسسة الوطنية للنفط بإدارات التدريب والتأهيل بمختلف شركات القطاع .



* ورشة عمل حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا.

- طرابلس: ورشـة عمل حوارية يقيمها مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع

عدد من نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، والمجلس الرئاسي، وأشرف عليها

نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين، لإنقاذ الاقتصاد الوطني، كما

تهدف الورشة الى توضيح مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في

ليبيـــا.

* التوقعات الاقتصادية للعام للعام الحالي.

- لندن- تقول تقارير خبراء الاقتصاد العالمي بان العام 2017 قد شهد

تحولات كبيرة، حيث انتقل من الركود إلى النمو، ويمكن وصف نتائج 2017

بإيجاز كلمتين هما "التطلعات" و"المستويات القياسية".

وتشير هذه التقاريرالى ان نتائج 2017 كانت أفضل مما توقعها الكثير.

وتشير التقارير الاقتصادية بان التفاؤل غلب على توقعات الخبراء، حيث

يتوقعون استمرار زخم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأن ينمو الاقتصاد

العالمي، بحسب موقع "دايناميك إكسبورت"، بنسبة تلامس 3.1%. كذلك يتوقع

الخبراء الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد الأمريكي الأكبر عالميا بنسبة 2.2%

في العام 2018 ، في حين يتوقعون تباطؤ اقتصاد بريطانيا إلى 1.5% خلال

العامين الحالي والمقبل.



* زيمبابوي ستدفع متأخرات ديونها الخارجية بحلول سبتمبر المقبل .

- لندن: المصرف المركزي في زيمبابوي يرجح تسوية جميع متأخرات الديونها

المستحقة للمقرضين الدوليين بحلول سبتمبر المقبل , وقال نائب محافظ

المركز فى الزيمبابوي على هامش قمة للاستثمار في لندن ”الكرة في ملعبنا،

ليست مع صندوق النقد الدولي أو البنك الإفريقي للتنمية“.

* أسغارديا" تطلق مسابقة لإنشاء نظام اقتصادي لأول دولة فضائية.

- أسغارديا : أطلقت " أسغارديا، أول دولة فضائية في العالم، منافسة

عالمية لخلق أنظمة مالية واقتصادية خاصة بها، حيث يعمل المشاركون في

المنافسة على تقديم مقترحات تحدد وسيلة الدفع للسلع والخدمات، ووظائف

الادخار وسيولة العملة الوطنية.

وتسعى دولة الفضاء الآن للتوصل إلى أفكار بشأن أي نوع من النظم

المالية التي يمكن اعتمادها. حيث قال عالم الكمبيوتر الروسي الملياردير،

الدكتور إيغور أشوربيلي، صاحب مشروع "أسغارديا"، إن "كل شخص لديه فرصة

للمساعدة في خلق الاقتصاد الأسغاردي"، ويمكن المشاركة في المسابقة بشكل

فردي أو عبر مجموعات لا يتجاوز عدد أعضاء كل واحدة منها 5 أفراد.

ووفقا للدستور الذي وضعته "أسغارديا" عام 2016، فإن الدولة الفضائية

مدعوة إلى خلق "اقتصاد قوي ومستدام، غني بالفرص المالية والحوافز، على

المدى الطويل".

* السعودية: حصر مستحقات القطاع الخاص وتعجيل سدادها.

*- الرياض: أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا بشان

حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات

الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، في بيان نشر على

الموقع الرسمي للوزارة، إن الأمر الملكي جاء بناء على ما رفعه الأمير

محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأضاف البيان أن الأمر الملكي الصادر يؤكد رؤية ولي العهد لأهمية دور

القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية التي

تشهدها السعودية.

* سويسرا تتصدر المؤشر العالمي للسرية المالية.. والإمارات في طليعة

الدول العربية.

جنيف: احتلت سويسرا المرتبة الأولى على مؤشر "السرية المالية" لعام

2018، لتصبح بذلك أبرز الملاذات الضريبية في العالم، فيما جاءت الإمارات

الأولى عربيا والـ9 عالميا.

وتصدر( "شبكة العدالة الضريبية" )، وهي مؤسسة غير حكومية بريطانية مؤشر

"السرية المالية"، والذي يصنف الدول وفقا لقدر السرية الذي توفره

للتدفقات النقدية الوافدة إليها بغض النظر عن النتائج التي تترتب على

ذلك.

* بريطانيا تخسر ترتيبها بين اقتصادات العالم.

- لندن: تراجعت المملكة المتحدة إلى المركز السادس في ترتيب أكبر

الاقتصادات بالعالم في عام 2017، حسب ما ذكر وزير الخزانة فيليب هاموند،

لشبكة سي إن إن. واعتمادا على بيانات صندوق النقد الدولي، فإن بريطانيا

حلّت بعد فرنسا في التصنيف إذ بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 2.575

تريليون دولار.

* روسيا تقرر طرح سندات دولية بميزة جديدة .

موسكو: وزارة المالية الروسية تقررإصدار سندات دولية "يورو بوند" تتضمن

ميزات جديدة للمستثمرين تهدف لضمان حقوقهم في وقت تشهد علاقة موسكو مع

الغرب توترا، وتعتزم موسكو طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار لأجل

11 عاما مع ميزة تتيح للمستثمرين استلام المدفوعات المالية لهذه الأوراق

المالية بالروبل الروسي حصرا.

* الحكومة المصرية تستعد لاتخاذ قرار "غير مسبوق".

القاهرة: قال رئيس مجلس الوزراء المصري " شريف إسماعيل" بأن الحكومة

ستناقش في اجتماعها المقبل، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي

القادم 2018/2019, وقال "أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من

الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي.

....( وكالة الانباء الليبية )....