وفد من المجلس البلدي غريان يزور المؤسسة الوطنية للنفط.



طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - قام وفد من المجلس البلدي غريان ولجنة

الازمة بالبلدية وعضو المجلس الاعلي للدولة رمضان إنبيه" بزيارة يوم أمس

للمؤسسة الوطنية للنفط . . حيث التقى الوفد برئيس مجلس ادارة المؤسسة

الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله .

وتناول اللقاء الذي حضره " خالد أبو خطوة " مدير عام الصحة والتنمية

بالمؤسسة ويوسف الديب ممثلآ عن شركة الواحة بالنقاش عدة مواضيع منها

اليات تزويد بلدية غريان بالوقود ، ومعالجة المشاكل الامنية لتأمين

عمليات النقل بالتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط، كذلك تم تقديم ثلاث

ملفات سوف يتم تناولها لاحقآ حال البدء في معالجتها والعمل عليها.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن الوضع الامنى هو من يقف حائلآ دون

وصول الامدادات النفطية لمدينة غريان ..داعيآ كل الليبيين أن يقفوآ صفآ

واحدآ ضد عمليات التهريب والفساد.

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