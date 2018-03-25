توزيع مساعدات على اصحاب المنازل المدمرة بحى الجيزة البحرية بسرت .الأحد ، 25-03-2018 - 10:39:00

سرت 25 مارس 2018 ( وال )- وزعت جمعية اهالى سرت الخيرية مساعدات
انسانية على اصحاب المنازل المدمرة بحى الجيزة البحرية بسرت جراء حرب
تحرير مدينة سرت من الجماعات الارهابية داعش عام 2016
وقال مدير الجمعية " عامر الاعميش " لمراسل وكالة الانباء الليبية
بسرت إن المساعدات التى تم تسليمها للاسر البالغ عددها 500 اسرة شملت
مفروشات واغطية ومواد تنظيف كاملة .
وأوضح أن هذه المساعدات ممولة من المنظمة الهجرة الدولية ووزعت من
خلال الكشوفات بالبلدية ووفقا للمستندات المطلوبة ، مشيرا إلى أن
المساعدات الانسانية متواصلة على كافة المواطنين من أصحاب المنازل
المدمرة من أجل تخفيف المعاناة عليهم فى ظل شح ونقص السيولة النقدية
بالمصارف التجارية .
...(وال-سرت)...

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