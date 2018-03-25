توزيع مساعدات على اصحاب المنازل المدمرة بحى الجيزة البحرية بسرت .

سرت 25 مارس 2018 ( وال )- وزعت جمعية اهالى سرت الخيرية مساعدات

انسانية على اصحاب المنازل المدمرة بحى الجيزة البحرية بسرت جراء حرب

تحرير مدينة سرت من الجماعات الارهابية داعش عام 2016

وقال مدير الجمعية " عامر الاعميش " لمراسل وكالة الانباء الليبية

بسرت إن المساعدات التى تم تسليمها للاسر البالغ عددها 500 اسرة شملت

مفروشات واغطية ومواد تنظيف كاملة .

وأوضح أن هذه المساعدات ممولة من المنظمة الهجرة الدولية ووزعت من

خلال الكشوفات بالبلدية ووفقا للمستندات المطلوبة ، مشيرا إلى أن

المساعدات الانسانية متواصلة على كافة المواطنين من أصحاب المنازل

المدمرة من أجل تخفيف المعاناة عليهم فى ظل شح ونقص السيولة النقدية

بالمصارف التجارية .

...(وال-سرت)...