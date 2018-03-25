تحت شعار " ثقافة السلام والوئام تجمعنا " مكتب الثقافة بغريان ينظم المهرجان الثاني للطفل 2018 .
الأحد ، 25- 03- 2018 - 10:23:00
غريان 25 مارس 2018 ( وال ) - احتضنت المدينة الرياضية بغريان مساء أمس المهرجان الثاني للطفل تحت شعار " ثقافة السلام والوئام تجمعنا " ، الذي نظمه مكتب الثقافة غريان ، تحت إشراف الهيئة العامة للثقافة .
وشارك في فعاليات المهرجان المكاتب الثقافية التابعة للهيئة بكل من مدينة وزان ، نالوت ، كاباو ، الرحيبات ، جادو ، يفرن ، الزنتان ، غدامس ،
الرجبان ، الحرابة ، القلعة ، ظاهر الجبل ، الأصابعة ، نسمة ، مزدة ،
الشقيقة ، المشاشية ، الحوامد ، الرياينة ، باطن الجبل ، قصر بن غشير ،
أبو سليم ، العزيزية ، سمنو .
وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية بغريان -إن المهرجان اشتمل على العديد
من الفقرات الترفيهية ، والعروض الفنية التثقيفية ، والمسرحية ، والشعر
الشعبي ، التي قدمها أطفال هذه المناطق ، وقد تخلل هذه الفقرات عُروض للزي الشعبي ببلديات كل من (وازن ، كاباو ، الحرابة ، مزدة ، نسمة ، وغريان) .
وحضر فعاليات المهرجان كل من عضو مجلس النواب "صلاح زوبيك" ، وعضو المجلس البلدي "يوسف قدمور" ، ووكيل ديوان بلدية غريان "نصر الدين الفزاني" ، ومدير أمن غريان العقيد "علي العجيلي" ، وعضوي اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة "محمد الهدار" ، و"عبد الحكيم القايدي" ، ومدير مكتب الطفل بالهيئة الدكتورة "حياة بن غرات" ، ومدير مكتب الثقافة ببلدية غريان "سعيد الأسود" ، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ببلدية غريان ، وعدد من مدراء المكاتب الثقافية التابعة للهيئة بمختلف المدن والمناطق ، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بمكتب الثقافة بغريان .
... ( وال - غريان )...