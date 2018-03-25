رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع عميد بلدية مصراتة موضوع عودة أهالي تاورغاء .



طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج أمس السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد بلدية

مصراتة مصطفى كرواد رفقة عضو مجلس البلدية اسماعيل الهاشمي والمحامي محمد

جهان .

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد استمع السراج لما عرضه عميد

البلدية من مستجدات في موضوع عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم والذي أكد

على دعم أهالي مصراتة لسرعة عودتهم وأن الرافضين لذلك هم قلة مضيفا بأن

الجهود لم تتوقف لإزالة كل ما يعيق هذه العودة.

وجدد السراج التزام حكومة الوفاق الوطني بالعمل على تنفيذ ما تضمنه اتفاق

المصالحة بين تاورغاء ومصراتة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع اللجنة

المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق، مؤكدا على أن المسؤولية الوطنية تلزم

بالإسراع في تسهيل عودة أهالي تاورغاء وإزالة العراقيل التي أخرت عودتهم.

من ناحية ثانية بحث الاجتماع ملف المفقودين من الجانبين وآخر مستجدات هذا

الملف.





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