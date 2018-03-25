وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في الإسعاف والإنعاش.



طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - نفذت وزارة الصحة دورة تدريبية في

الإسعاف والإنعاش، استهدفت 33 عنصر من عناصر التمريض العاملين

بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمنطقة طرابلس الكبرى.

وذكرت وزارة الصحة عبر موقعها : أن إدارة الموارد البشرية بالوزارة

نظمت دورة تدريبية في مجال (الإسعاف والإنعاش) بهدف تطوير عناصر التمريض

العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمنطقة طرابلس الكبرى.

وتناولت محاضرات الدورة بمشاركة خبراء مختصون : طرق إلاسعاف ، وإسعاف

حالات الكسور والإغماء والجروح والحروق ولدغ الأفاعي ونقل المصابين ..

إضافة إلى طرق قياس العلامات الحيوية للجسم.

وقدم البرنامج التدريبي الذي نُفذ بمقر مستشفى الحوادث أبوسليم لمدة

أسبوع كامل؛ المدرب المعتمد (أشرف سالم سويدان).

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