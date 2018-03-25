اللجنة الإستشارية للتعليم الخاص تختتم زيارة ميدانية للمدارس الليبية بتركيا.



طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - اختتمت اللجنة الوزارية المكلفة

بمعاينة وتقرير أهلية وكفاءة مؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط زيارة

ميدانية للمدارس الليبية بتركيا.

وأفاد موقع وزارة التعليم : أن اللجنة ضمت الدكتور محمود البوعـزّي،

والدكتور إسماعيل حمزة عن اللجنة الإستشارية للتعليم الخاص، والأستاذ

عمران العموري مدير إدارة التعليم الخاص، والأستاذ عبدالقادر النمر مندوب

الإدارة لدى الملحقية الأكاديمية بتركيا.

وإطلعت اللجنة خلال زيارتها على كافة مقومات العملية التعليمية

وجوانب سيرها بهذه المؤسسات، وذلك من حيث مطابقتها لشروط التراخيص

والمزاولة، وكفاءة البنية التحتية والخدمية، وقوام الإدارة والمدرسين

والمناهج الدراسية والخدمات التعليمية بها.

كما إلتقت اللجنة بمديري المدارس وطواقمها الإدارية وأعضاء هيئة

التدريس والطلبة وأولياء الأمور بها.

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