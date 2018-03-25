امريكا ترحب باجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.الأحد ، 25-03-2018 - 09:08:00



القاهرة 25 مارس 2018 (وال) - رحبت السفارة الامريكبة لدى ليبيا
بإجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية تحت اشراف سلطة مدينة والتي
أختتمت جولتها السادسة أمس السبت بالقاهرة. وأضافت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" وفي الوقت
الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على تعزيز المصالحة السياسية، يظل من
الأهمية بمكان أن تحقق ليبيا مؤسسات أمنية أكثر فعالية وشمولية وخاضعة
للمساءلة وقادرة على دحر الإرهاب وتأمين حدود ليبيا ".
وفي هذا السياق، اتفق ضباط الجيش الليبي في ختام اجتماعاتهم التي استمرت
عدة ايام في العاصمة المصرية القاهرة ،على تشكيل لجان فنية لزيارة الرجمة
وطرابلس، في إطار توحيد المؤسسة العسكرية.
...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

مدينة سبها تشهد هدوءً منذ الليلة الماضية .
المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع مفوضية الاتحاد الاوروبي آلية متابعة وحماية أصول وأموال المؤسسة.
اجتماع "العليا للعلاج" مع الهيئة الوطنية لزراعة القرنية يخلص إلى دعم الهيئة لإجراء عمليات الزراعة داخل ليبيا .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا