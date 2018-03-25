امريكا ترحب باجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.





القاهرة 25 مارس 2018 (وال) - رحبت السفارة الامريكبة لدى ليبيا

بإجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية تحت اشراف سلطة مدينة والتي

أختتمت جولتها السادسة أمس السبت بالقاهرة. وأضافت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" وفي الوقت

الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على تعزيز المصالحة السياسية، يظل من

الأهمية بمكان أن تحقق ليبيا مؤسسات أمنية أكثر فعالية وشمولية وخاضعة

للمساءلة وقادرة على دحر الإرهاب وتأمين حدود ليبيا ".

وفي هذا السياق، اتفق ضباط الجيش الليبي في ختام اجتماعاتهم التي استمرت

عدة ايام في العاصمة المصرية القاهرة ،على تشكيل لجان فنية لزيارة الرجمة

وطرابلس، في إطار توحيد المؤسسة العسكرية.

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