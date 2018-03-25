أوروبا تأمل إعفاء دائما من الرسوم الجمركية الأمريكية .





بروكسل 25 مارس 2018 ( وال ) - طالب زعماء ورؤساء حكومات الدول

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية بإعفاء دولهم

بشكل نهائي من الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها من الصلب

والألومنيوم.

وفي هذا المجال، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، على

ضرورة العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى إعفاء كامل، وقالت

"أرحب بالإعفاء المؤقت، وأريد الاستمرار في التعاون مع باقي الزملاء

الأوروبيين لمعالجة الأمر".

أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فقد كانت أكثر حذراً، حيث أكدت

على ضرورة معرفة القرارات النهائية للأمريكيين بشأن الرسوم

الجمركية..مذكرة بأن الموقف الأوروبي لا يزال حازماً، رغم الاعفاء المؤقت

الأمريكي، "و في حال لم نحصل على ما نريد، سنتخذ إجراءات مضادة"، على حد

تعبيرها، في تصريحات لدى وصولها اليوم إلى مقر انعقاد القمة المستمرة منذ

يوم أمس.

وكانت بروكسل قد أعدت لائحة من الصادرات الأمريكية التي يمكن فرض رسوم

جمركية عليها في رد على إجراءات الطرف الآخر.

وكان الرئيس الأمريكي قد قرر فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات

بلاده من الصلب و 10 على الألومنيوم، قبل أن يعود ليعفي مؤقتاً بعد

الأطراف.