الاستعدادات لليوم الوطني للتبرع بالدم .الأحد ، 25-03-2018 - 08:59:00



طرابلس 25 مارس 2018 (وال)- تستعد وزارة الصحة هذه الايام لاحياء اليوم
الوطني للتبرع بالدم .
وأفادت وزارة الصحة عبر موقعها : أن إدارة المختبرات الطبية بالوزارة
تواصل تحضيراتها لليوم الوطني للتبرع بالدم حيث ستنظم احتفالية بالمناسبة
يوم السبت القادم الموافق 31 مارس 2018 على تمام الساعة 10 صباحاً بفندق
كورنثيا بمدينة طرابلس .
وسيشارك في الاحتفالية حشد من الاطباء وخبراء الصحة والمهتمين بهذا
المجال .
كما سيتم خلالها انطلاق حملة للتبرع بالدم ...( وال )..

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