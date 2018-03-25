الاستعدادات لليوم الوطني للتبرع
بالدم .
الأحد ، 25- 03- 2018 - 08:59:00
طرابلس 25 مارس 2018 (وال)- تستعد وزارة الصحة هذه الايام لاحياء اليوم
الوطني للتبرع بالدم .
وأفادت وزارة الصحة عبر موقعها : أن إدارة المختبرات الطبية بالوزارة
تواصل تحضيراتها لليوم الوطني للتبرع بالدم حيث ستنظم احتفالية بالمناسبة
يوم السبت القادم الموافق 31 مارس 2018 على تمام الساعة 10 صباحاً بفندق
كورنثيا بمدينة طرابلس .
وسيشارك في الاحتفالية حشد من الاطباء وخبراء الصحة والمهتمين بهذا
المجال .
كما سيتم خلالها انطلاق حملة للتبرع بالدم ...( وال )..