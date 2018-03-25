الاستعدادات لليوم الوطني للتبرع بالدم .





طرابلس 25 مارس 2018 (وال)- تستعد وزارة الصحة هذه الايام لاحياء اليوم

الوطني للتبرع بالدم .

وأفادت وزارة الصحة عبر موقعها : أن إدارة المختبرات الطبية بالوزارة

تواصل تحضيراتها لليوم الوطني للتبرع بالدم حيث ستنظم احتفالية بالمناسبة

يوم السبت القادم الموافق 31 مارس 2018 على تمام الساعة 10 صباحاً بفندق

كورنثيا بمدينة طرابلس .

وسيشارك في الاحتفالية حشد من الاطباء وخبراء الصحة والمهتمين بهذا

المجال .

كما سيتم خلالها انطلاق حملة للتبرع بالدم ...( وال )..