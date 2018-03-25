فريق الاتحاد لكرة اليد يخوض اليوم المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية أبطال الكوؤس لكرة اليد أمام الغرافة القطري.





طرابلس 25 مارس 2018 (وال)- يخوض فريق الاتحاد لكرة اليد اليوم الأحد

على تمام الساعة الخامسة بتوقيت ليبيا المباراة النهائية لبطولة الأندية

العربية أبطال الكوؤس لكرة اليد الرابعة عشرة المقامة حاليا بمدينة صفاقس

التونسية.

وتجمع المباراة النهائية فريق الاتحاد الليبي "العميد" مع فريق الغرافة

القطري.

فريق الاتحاد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه يوم الجمعة على فريق

أهلي جدة السعودي بنتيجة 21 -28.

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