قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية في جنين.





جنين 25 مارس 2018 (وال)- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة

الماضية، حواجزعسكرية في محافظة جنين.

وذكرت مصار فلسطينية، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مفترق بلدة

عرابة، وآخر بالقرب من قرية بئر الباشا جنوب جنين على شارع جنين- نابلس،

وحاجزا على مدخل قرية عرانة شرق المدينة، وشرعت بتوقيف المركبات،

وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركات

المواطنين.

وفي السياق، لا تزال قوات الاحتلال تكثف من تواجدها العسكري في محيط قرى

وبلدات المحافظة.

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