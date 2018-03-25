الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعا غرب رفح.الأحد ، 25-03-2018 - 08:02:00



رفح 25 مارس2018 (وال) - قصف الطيران الحربي الإسرائيلي الصواريخ، فجر
اليوم الأحد، موقعاً شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ودمره بالكامل
وأوقع أضرارا في ممتلكات المواطنين المجاورة.
وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرة استطلاع إسرائيلية
أطلقت صاروخاً على موقع شمال غرب رفح، فيما قصفته طائرة حربية من نوع
"إف16" بصاروخين، مما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات
المواطنين القريبة من الاستهداف، إضافة إلى حالة من الخوف في صفوف
الأطفال الآمنين.
...(وال) ...

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