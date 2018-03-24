الاتحاد يفوز على الاتحاد المصراتي في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 24 مارس 2018 (وال)- فاز فريق الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف على

فريق الاتحاد المصراتي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني (إياب)

التي جرت مساء اليوم بملعب مصراتة ضمن منافسات المجموعة الثالثة للدوري

الممتاز لكرة القدم.

الشوط الأول من المباراة انتهى لصالح الاتحاد بهدف دون مقابل سجله

المهاجم "عبد السلام الفيتوري" في الدقيقه 42، رغم الفرص التي تحصل عليها

الاتحاد المصراتي والتي كاد أن يسجل منها هدف السبق في الدقيقة 23.

في الشوط الثاني من المباراة تكررت الفرص لكلا الفريقين، ومن هجمة مرتدة

استطاع لاعب الاتحاد المصراتي "أيمن عمير" تسجيل هدف التعادل في الدقيقة

67، وتواصلت الفرص بعد هدف التعديل، وكانت أكثر الفرص خطورة على مرمى

الاتحاد، وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل في زمنها الرسمي باغت

مدافع فريق الاتحاد "طارق الجمل" حارس مرمى الاتحاد المصراتي بتسديدة

قوية سجل منها هدف الفوز في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد

بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 24 من ثماني مباريات،

بينما بقي الاتحاد المصراتي برصيد ثماني نقاط من تسع مباريات، وهو في

حاجة للفوز في مباراتيه القادمتين لتفادي الهبوط.

...(وال)...