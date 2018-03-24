إدارة الأهلي طرابلس تقيل المدرب الصربي برانكو.





طرابلس 24مارس 2018 (وال)- أقالت إدارة نادي أهلي طرابلس المدرب الصربي

"برانكو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالتراضي، حسب مصادر بإدارة

النادي.

وأضافت المصادر أن القرار تم اتخاذه بشكل رسمي بإقالته من تدريب الأهلي

طرابلس، بعد التعادل الجمعة أمام أبي الأشهر وفقدان الحظوظ بشكل كبير في

التأهل للدور الرباعي.

الأهلي طرابلس الطامح للتأهل للدور الرباعي أصبح موقفه صعبًا بعد هذه

النتيجة، حيث لعب عشر مباريات وجمع 22 نقطة، ومتبق له مباراتان مع الخمس

والوحدة بطرابلس.

في المقابل فريق المدينة لديه ثلاث مباريات مع فريق رفيق في الزاوية

المهدد بالهبوط وأبي الأشهر والخمس، ورصيده من النقاط 20 نقطة.

...(وال)...