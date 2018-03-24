منتخب الناشئين لكرة القدم يفوز على منتخب طبرق.





طرابلس 24 مارس 2018 (وال)- فاز المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم

أمس الجمعة على منتخب الاتحاد الفرعي بطبرق مواليد 2002 بثلاثة أهداف

لهدف واحد، في أولى مبارياته بمعسكره التدريبي الذي يتواصل هذه الأيام

بمدينة طبرق.

المدرب الوطني فوز العيساوي ومساعده أحمد المنتصر ومدرب الحراس أيوب

الحاسي أجروا العديد من الاستبدالات لمنح الفرص لعدد من اللاعبين للوقوف

على مستواهم الفني.

ويمتد المعسكر لمدة عشرة أيام بمدينة طبرق وذلك استعدادا للمشاركة في

بطولة شمال أفريقيا للناشئين لكرة القدم التي ستستضيفها الجزائر مطلع شهر

أبريل المقبل وبطولة إيطاليا الودية.

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