رئيس المجلس الرئاسي يلتقي لجنة متابعة أوضاع الجنوب .

طرابلس 24 مارس 2018 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت بمقر المجلس بطرابلس كلا من وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين ووزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي ومعاون آمر الحرس الرئاسي عقيد محمد لاكري الأعضاء باللجنة المشكلة من قبله لمتابعة أوضاع الجنوب.

وقال الممكتب الاعلامي لرئيس المجلس ان السراج استمع خلال اللقاء لتقرير اللجنة وتقييم أعضائها للوضع في المنطقة الجنوبية إثر الزيارة الميدانية التي قاموا بها منذ يومين، كما ناقش ما طرحه أعضاء اللجنة من حلول للمشاكل ومعالجات للازمة التي مرت بها المنطقة.

وعبر السراج عن تقديره لما بذله أعضاء اللجنة من جهد، وتشخيصهم للوضع على أرض الواقع، وطالبهم بوضع خطة عمل عاجلة قصيرة المدى، تضمن توفير الخدمات للمنطقة الجنوبية، كما طالب استمرار اللجنة في مهامها وإلى أن يتم توفير كافة احتياجات الجنوب الاساسية.



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