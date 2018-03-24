الاتحاد يلتقي في المباراة النهائية الغرافة القطري في بطولة الأندية العربية أبطال الكوؤس لكرة اليد.





طرابلس 24 مارس 2018 (وال)- تقام يوم غد الأحد في تمام الساعة الخامسة

بتوقيت ليبيا المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية أبطال الكوؤس

لكرة اليد الرابعة عشرة المقامة حاليا بمدينة صفاقس التونسية.

وتجمع المباراة النهائية فريق الاتحاد الليبي "العميد" مع فريق الغرافة

القطري.

فريق الاتحاد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه أمس الجمعة على فريق

أهلي جدة السعودي بنتيجة 21 -28.

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