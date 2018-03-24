جمال الرعيض نائبا لرئيس الاتحاد العربي للكاراتيه.





طرابلس 24 مارس 2018 (وال)- تحصل رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه "جمال

الرعيض" على منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة في الاجتماع الذي عقد

بالعاصمة السعودية الرياض أمس الجمعة بحضور 16 دولة عربية أعضاء الاتحاد

العربي للكاراتيه.

وضمت التشكيلة الرسمية الجديدة لمكتب الاتحاد العربي للكاراتيه في

عضويتها أربعة نواب للرئيس.

واختير السعودي الدكتور "إبراهيم القناص" رئيسا للاتحاد العربي

للكاراتيه، بالإضافة إلى "جمال الرعيض" الذي اختير لمنصب نائب الرئيس، مع

"عادل عيدان غيلان" من العراق و"محمد محروس الدهوراي" من مصر.

بينما اختير الإماراتي حميد شامس أمينًا عامًا، وعضوية السوداني طارق

الشفيع والفلسطيني محمد البكري واليمني مختار حميد والبحريني أحمد

الخياط.

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