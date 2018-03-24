مديرية الأمن الوطني سبها تعزز إجراءاتها الأمنية داخل أحياء وشوارع المدينة.





سبها 24 مارس 2018 (وال )- قامت مديرية الأمن الوطني سبها، بتسيير عدد من

الدوريات التفقدية حول شوارع المدينة، في خطوة تهدف المديرية من خلالها

إلى تعزيز الجانب الأمني بالمدينة.

وقامت الدوريات بتنفيذ استيقافات أمنية للتحقق من هويات سائقي السيارات،

وضبط المطلوبين والأشخاص الواردة أسمائهم ضمن قوائم المشتبه بهم.

وأوضح رئيس قسم المرور، العقيد " محمد مصطفى " في تصريحات صحفية أن

العناصر الأمنية تتطلع إلى تجاوب وتعاون المواطنين معها، وإبرازهم

للأوراق الرسمية التي تُطلب منهم أثناء الحاجة إلى ذلك.

وأوضح " مصطفى " أن تدني الأوضاع المعيشية يؤثر بشكل ملحوظ على مستوى

أداء العناصر الأمنية لواجباتها، مؤكداً سعيهم إلى تقديم الخدمات الأمنية

وحماية المدينة قدر الإمكان.



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