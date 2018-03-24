مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا : رفض الانتخابات أو تأجيلها يعنياستمرار المعاناة وعدم الاستقرار في ليبيا .



القاهرة 24 مارس 2018 (وال )- قال مبعوث الأمين العام للجامعة العربية

إلى ليبيا " صلاح الدين الجمالي" إن الليبيين ما زالوا يثقون بالدور

العربي أمام تنامي المطامع الأجنبية، وتدخلها السافر في شؤون بلادهم.

وأضاف " الجمالي " في حوار أجرته مع صحيفة الشرق الأوسط بأن الجامعة

العربية تبذل كل الجهود ووفقاً لإمكانياتها لحل الأزمة السياسية في ليبيا

مؤكدا اقتناع الجامعة العربية بان دورها ما زال دون آمالها لأسباب عديدة

وموضوعية يدركها الجميع.

واعتبر الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا " صلاح الدين الجمالي" أن

الإنجاز الأكبر هو انتهاء الأزمة ونجاح الانتخابات وقيام الدولة الجديدة،

ووضع حد لمعاناة الشعب.

واتهم " الجمالي " الغرب بأنه استغل الثورة الليبية وغيّر مسارها، وأحدث

فراغاً كبيرا من خلال تفكيك الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا .مبينا

بأن التحجج بالأوضاع الأمنية أو بعدم وجود دستور، أمور يمكن معالجتها،

وإجراء الانتخابات أمر مصيري لليبيا وللمنطقة، .

وشدد خلال حديثه على أن رفض الانتخابات أو تأجيلها يعني استمرار حالة

عدم الاستقرار والانقسام البلاد، بالإضافة إلى سيطرة التنظيمات

الإرهابية على أجزاء من التراب الليبي.



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