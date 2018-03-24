سيالة يوجه برقيتى تهنئة لوزيري خارجيتى باكستان ونامبيا بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما .

طرابلس 24 مارس 2018 ( وال ) - وجه "محمد الطاهر سيالة "وزير الخارجية بحكومة الوفاق برقيتى تهنئة إلى كل من : وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية "خواجه محمد أصف "، ووزيرة الخارجية لجمهورية ناميبيا " سارة كونقونقيلوا " وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما . وأعرب "سيالة "في برقيتى التهنئة عن تمنياته مزيد التقدم والازدهار للبلدين وتأكيده حرص ليبيا على تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون معهما وبما يخدم المصالح المشتركة .





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