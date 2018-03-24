تكريم المتميزين بالقسم العام وأوائل الخريجين لعام 2017 بكلية الهندسة بجامعة بني وليد .



بني وليد 24 مارس 2018 (وال )- احتفلت كلية الهندسة بجامعة بني وليد

صباح اليوم السبت بتكريم المتميزين بالقسم العام بالكلية وأوائل

الخريجين لعام 2017 .

وحضر مراسم الاحتفال الذي أقيم بمسرح كليه الهندسة بالجامعة رئيس جامعه

بني وليد ومراقَب تعليم بني وليد وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية

بالإضافة طلبة وطالبات الكلية وأولياء أمورهم .

وقال رئيس الاتحاد العام لطلبة جامعه بني وليد " مصباح الهميل " في كلمة

ألقاها في الحفل إن هذا التكريم يسهم في تحفيز المتفوقين الذين بذلوا

جهودا مضنية من اجل أن يصلوا إلى هذه المرحلة من التفوق وليكملوا

مسيرتهم العلمية من اجل المساهمة في بناء ليبيا.





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