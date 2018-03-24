الشركة العامة للكهرباء تواصل حملات قطع الكهرباء عن التوصيلات غيرالشرعية وجباية الديون.



طرابلس 24 مارس 2018 (وال )- تواصل الإدارة العامة لخدمات المستهلكين

بالشركة العامة للكهرباء حملاتها الميدانية اليومية لجباية الديون

المتراكمة ، وقطع الكهرباء عن التوصيلات غير الشرعية في عديد المناطق

الليبية.

وأوضحت الشركة في بيان لها تسلمت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه أن هدف

هذ1ه الحملة هو الحد من ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية ومتابعة

التوصيلات غير الشرعية وقطعها بالإضافة إلى التقليل من الفاقد التجاري

وللقضاء على الهدر الكبير الذي تتعرض له الشبكة الكهربائية ؛ بهدف ضمان

وصول الكهرباء للمستهلكين دون حدوث مشاكل فنية .

وأضاف بيان الشركة أن الحملة تهدف كذلك لتقليل الديون المتراكمة على

المستهلكين، ودعم الشركة العامة للكهرباء من خلال الإيرادات المحصلة بما

يحقق دعما لموارد الشركة ، ويحد من الاستهلاك الزائد لدى المستفيدين.

وأكدت الشركة انه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين من أصحاب

المحال التجارية وقطع التيار الكهربائي عليهم وحثهم على دفع ديون

الاستهلاك وتوصيل الكهرباء بطريقة شرعية تحفظ مستوى أداء الشبكة

الكهربائية .



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