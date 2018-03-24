تطبيق جديد لتسجيل وتوثيق القطع الأثرية بمراقبة آثار توكرة .





بنغازى 24 مارس 2018 (وال )- أطلقت مراقبة آثار توكرة التابعة لمصلحة

الآثار الليبية مشروعا لتسجيل وتوثيق القطع الأثرية وتصنيفها باستخدام

تطبيق إلكتروني متطور.

ونقلا عن المكتب الإعلامي للمصلحة عن رئيس قسم المتاحف بتوكرة " هاني

العبدلي " قوله إن هذا التطبيق الحديث يسهل على الباحثين عملية التسجيل

والتوثيق والبحث وتكوين ذاكرة إلكترونية عن القطع الأثرية التابعة

للمراقبة.

وأضاف " العبدلي أنه تم تدريب عدد من الباحثين على كيفية تسجيل القطع

الأثرية عبر التطبيق الإلكتروني الجديد" موضحا بأن هذا العمل جاء عقب

التدريب الذي تلقاه مجموعة من الباحثين على أساليب التسجيل والتوثيق

بالتعاون مع جامعة درهام البريطانية.

وأكد بأن العمل على تسجيل القطع وحصرها في مراقبة آثار توكرة سيستمر حتى

نهاية شهر مارس الجاري.

وشارك في عملية التسجيل رئيس قسم المعامل بديوان مصلحة الآثار " إبراهيم

بوشعالة " ،ومراقب آثار توكرة " محمد سعد " ، ومدير مكتب آثار توكرة "

صالح العرفي " ، ومدير متحف توكرة " أحمد الصابر" ، ومدير متحف طلميثة

" أشرف الورفلي " .



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