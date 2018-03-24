محاولة تهريب عشرين قطعة أثرية من جبال الأكاكوس بالجنوب الليبي .





بنغازي 24 مارس 2018 (وال ) أفاد تقرير مكتب حماية المواقع الأثرية

بالمنطقة الجنوبية وقوع محاولة لتهريب عشرين قطعة أثرية من منطقة جبال

الأكاكوس بالجنوب الليبي،وهي أدوات حجرية بعضها ميكروتية ذات جودة عالية

من حيث تقنية الصناعة.

وكلف رئيس مصلحة الآثار الليبية بالمنطقة الجنوبية الدكتور " الأمين

الهوني " مدير مكتب حماية المواقع الأثرية بالمنطقة الجنوبية إلى متابعة

حادثة محاولة تهريب القطع الأثرية من مناطق " تالواوث" و" الرملة " و"

وان كازه " على وجه السرعة.

ودعا " الهوني " عبر رسالة رسمية إلى سرعة التوجه إلى منطقة العوينات

لاستلام القطع التي كان هناك من يحاول تهريبها خارج البلاد.





...( وال - بنغازي ) ..