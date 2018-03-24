زراعة قوقعة لطفل بحالة مختلفة بمركز بنغازي الطبي .



بنغازي 24 مارس 2018 (وال)- كشف المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي عن

نجاح عمليتين جراحيتين لزراعة القوقعة لطفل بحالة مختلفة بالمركز.

وأوضح المكتب أن إحدى العمليتين أجريت يوم الأربعاء الماضي وكانت حالة

مختلفة قليلا لأنها أجريت بتقنية معقدة نوعا ما نظرا لحالات المرضى التي

تختلف من مريض لآخر.

وقال استشاري جراحة الأذن والأنف و الحنجرة وزراعة القوقعة رئيس قسم

الأذن والأنف والحنجرة بمركز بنغازي الطبي الدكتور " عقيلة البرعصي " إنه

وبعد إجراء 130 حالة زراعة قوقعة أصبح لدى المركز خبرة في تشخيص الحالة

عن أخرى من حيث طبيعة المرض ومشاكلها وما بعد العملية.

وأضاف " البرعصي " أن الجراحة التي أجريت لطفل يبلغ من العمر أربع

سنوات هي حالة خاصة حيث كان يعاني من التهاب حاد في الأذن الوسطى وثقب في

الطبلة وأجريت له عمليتان في وقت واحد وهي زراعة قوقعة وزراعة طبلة.

وتابع " البرعصي " إن هناك قسم السمعيات بالمركز الطبي يعمل بشكل

كبير وأصبح لدينا فريق طبي متكامل لقياس السمع والتخطيط ما قبل العملية

وبعد ذلك تأتي الجراحة ومن ثم تأتي خطوة فريق النطق لتعليم الكلام والنطق

وإعادة التأهيل وهي رحلة طويلة ".

وأردف " البرعصي " حاليا أسر الأطفال قاموا بتشكيل جمعية اسمها الجمعية

الليبية لزارعي القوقعة أشهر عنها رسميا وهم يبحثون عن جهة تتبناهم فهم

أبناؤنا ولديهم حقوق يجب الحفاظ عليها ويحتاجون قطع غيار وبطارية وكوابل

وغيرها فهم بحاجة إلى جهة ترعى هذه الشريحة ".

وأشار إلى أن عملية زراعة القوقعة تكلف خارج البلاد إلى نحو 60 ألف

يورو تقريبا ولكن هنا في مركز بنغازي الطبي مجانا فهم أبناء ليبيا وحقهم

علينا الاهتمام والرعاية ومجانية العلاج .



...( وال - بنغازي ) ...