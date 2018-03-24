انطلاق حملة إعطاء فيتامين ( أ ) للأطفال بالمراكز والعيادات الصحية ببلدية بنغازي .





بنغازي 24 مارس 2018 ( وال )- كشفت بلدية بنغازي عن موعد حملة إعطاء

فيتامين ( أ ) للأطفال، بإشراف مكتب الرعاية الصحية الأولية في إدارة

الخدمات الصحية بنغازي .

هذا وتنطلق الحملة اليوم السبت وتستمر حتى الــ 29 من شهر مارس

الجاري،وتستهدف الحملة الأطفال من مواليد شهر يناير 2013 م إلى مواليد

شهر أغسطس 2017 م .

وستقوم المراكز الصحية ببلدية بنغازي وضواحيها وعددها 26 مركزا ومرفقا

بفتح أبوابها خلال الساعات الدوام الرسمي في الفترات الصباحية،وفريق واحد

متحرك يختص بالمخيمات ومراكز الرعاية الاجتماعية وغيرها من الأماكن التي

قد يتواجد بها الأطفال ضمن الشريحة المستهدفة .

والمرافق والمراكز المستهدفة من الحملة هي :

عيادة العروبة المجمعة . عيادة الكيش المجــمعة . المركز الصحي سيدي

حسين .

عيادة المختار المجمعة .المركز الصحي بنغازي الجديدة .المركز الصحي رأس

أعبيده .

المركز الصحي سيدي يونس .المركز الصحي الكرامة . المركز الصحي أبوعطني .

المركز الصحي الليثي . المركز الصحي شهداء السلاوي . المركز الصحي

الحدائق .

المركز الصحي السلماني .المركز الصحي الفـــــويهات . المركز الصحي سيدي

أعبيد .

المركز الصحي الكويفية . المركز الصحي سيدي خليفة . المركز الصحي بنينا

.

المركز الصحي المقزحة . المركز الصحي النواقية . المركز الصحي تيكا .

المركز الصحي ابن زهر . المركز الصحي برقة . المركز الصحي 23 يوليو .

المركز الصحي شهداء بنغازي . الوحدة الصحية الفعاكات .



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