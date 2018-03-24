وصول مهندس المعدات الطبية التابع لفريق إجراء عمليات القلب المفتوح الأمريكي إلى مركز طبي طبرق .





بنغازى 24 مارس 2018 ( وال ) أكد مدير عام مركز طبرق الطبي " فرج

الجالي " وصول مهندس المعدات الطبية التابع للفريق الأمريكي المتخصص في

إجراء عمليات القلب المفتوح " ديفيد " إلى المركز.

وأضاف الجالي بحسب المكتب الإعلامي للمركز أن مهندس المعدات الطبية

التابع للفريق قام بجولة تفقدية داخل غرفة عمليات القلب و العناية

للإطلاع على جاهزية القسم.

وأوضح مدير المركز أن مركز طبرق الطبي شهد وصول استشاري قلب الأطفال من

مدينة بنغازي الدكتورة " رسمية فيتوري " ، و الدكتورة "أمال الخازمي "

لتجهيز وتشخيص الحالات.

وقالت " الخازمي " إن الفريق الأمريكي سوف يشرع في إجراء عمليات القلب

المفتوح لعدد " 30 " طفل من مختلف المدن الليبية خلال منتصف هذا الأسبوع

، منوهة بأن الفريق الأمريكي سوف يشرع في إجراء العمليات لثلاثة أسابيع

متواصلة داخل مركز طبرق الطبي.

يذكر أن الفريق الأمريكي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال

التابع لجمعية " نوفك " الخيرية لمرضى قلب الأطفال أجرى عدد كبير من

عمليات القلب المفتوح داخل مستشفيات ليبيا من بينها مركز طبرق الطبي.



...( وال - بنغازي ) ..