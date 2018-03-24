وصول مهندس المعدات الطبية التابع لفريق إجراء عمليات القلب
المفتوح الأمريكي إلى مركز طبي طبرق .
السبت ، 24- 03- 2018 - 14:56:00
بنغازى 24 مارس 2018 ( وال ) أكد مدير عام مركز طبرق الطبي " فرج
الجالي " وصول مهندس المعدات الطبية التابع للفريق الأمريكي المتخصص في
إجراء عمليات القلب المفتوح " ديفيد " إلى المركز.
وأضاف الجالي بحسب المكتب الإعلامي للمركز أن مهندس المعدات الطبية
التابع للفريق قام بجولة تفقدية داخل غرفة عمليات القلب و العناية
للإطلاع على جاهزية القسم.
وأوضح مدير المركز أن مركز طبرق الطبي شهد وصول استشاري قلب الأطفال من
مدينة بنغازي الدكتورة " رسمية فيتوري " ، و الدكتورة "أمال الخازمي "
لتجهيز وتشخيص الحالات.
وقالت " الخازمي " إن الفريق الأمريكي سوف يشرع في إجراء عمليات القلب
المفتوح لعدد " 30 " طفل من مختلف المدن الليبية خلال منتصف هذا الأسبوع
، منوهة بأن الفريق الأمريكي سوف يشرع في إجراء العمليات لثلاثة أسابيع
متواصلة داخل مركز طبرق الطبي.
يذكر أن الفريق الأمريكي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال
التابع لجمعية " نوفك " الخيرية لمرضى قلب الأطفال أجرى عدد كبير من
عمليات القلب المفتوح داخل مستشفيات ليبيا من بينها مركز طبرق الطبي.
...( وال - بنغازي ) ..