التوافق على ألية موحدة للعمل في الشأن الاجتماعي بمصراته .





مصراته 24 مارس 2018(وال)- اجتمع وكيل ديوان البلدية بمصراته ، مع رؤساء

فروع البلدية بحضور رئيس فرع وزارة الشؤون الاجتماعية مصراته ، وذلك بغرض

التوافق على ألية موحدة للعمل في الشأن الاجتماعي ، وكل ما يتعلق بتسهيل

وتسريع المعاملات والاجراءات الاجتماعية المطلوبة من مختاري المحلات

ورؤساء الفروع، ومندوبي الشؤون الاجتماعية في المربعات الاجتماعية.

كما جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة كيفية التواصل مع الجمعيات الأهلية

والخيرية التى تُعنى بتقديم مساعادت اجتماعية، وكذلك ما يتعلق بإمداد

البيانات الحقيقية للأسر المحتاجة وحصر ومتابعة شؤون النازحين بفروع

البلدية .



( وال )