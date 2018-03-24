اختتام الدورة التدريبية حول أساسيات العمل الاذاعى بسرت .السبت ، 24-03-2018 - 12:47:00



سرت 24 مارس 2018(وال)- اختتمت بسرت الدورة التدريبية التي اقيمت حول
أساسيات العمل الاذاعى واستهدفت أكثر من " 15 " متدرب ومتدربة من
الموظفيين العاملين بالاقسام الاعلامية بعدد من القطاعات الخدمية وجهاز
استثمار مياة النهر الصناعى ومستشفى بن سينا التعليمى .
وتركزت المحاضرات التي ألقيت بالدورة حول أساسيات العمل الاذاعى الناجح
، واخلاقيات المهنة ، وكيفية تكوين وتأهيل المديع الناجح ، وإلى آلية
ادارة الحوارات واللقاءات الاذاعية بحرفية ، بالاضافة إلى اجراء تطبيقات
عملية اذاعية من خلال الربط مع ردايو الشروق بطرابلس التابع لمركز تطوير
الاعلام الجديد شارك فية المتدربيين من خلال مداخلات ولقاءات فورية .
يذكر ان المحاضرات القاها عضو هيأة التدريس بقسم الاعلام بكلية الاداب
بجامعة سرت أ " عمار ميلاد نصر"
ووزعت شهائد اتمام الدورة التدريبية التي نظمها واشرف عليها مكتب مركز
تطوير الإعلام الجديد بسرت ، بالتعاون مع مفوضية المجتمع المدنى على
المشاركين ومنح شهادات تقدير وشكر لعدد من الجهات الداعمة .
(وال - سرت)

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