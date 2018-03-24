اختتام الدورة التدريبية حول أساسيات العمل الاذاعى بسرت .





سرت 24 مارس 2018(وال)- اختتمت بسرت الدورة التدريبية التي اقيمت حول

أساسيات العمل الاذاعى واستهدفت أكثر من " 15 " متدرب ومتدربة من

الموظفيين العاملين بالاقسام الاعلامية بعدد من القطاعات الخدمية وجهاز

استثمار مياة النهر الصناعى ومستشفى بن سينا التعليمى .

وتركزت المحاضرات التي ألقيت بالدورة حول أساسيات العمل الاذاعى الناجح

، واخلاقيات المهنة ، وكيفية تكوين وتأهيل المديع الناجح ، وإلى آلية

ادارة الحوارات واللقاءات الاذاعية بحرفية ، بالاضافة إلى اجراء تطبيقات

عملية اذاعية من خلال الربط مع ردايو الشروق بطرابلس التابع لمركز تطوير

الاعلام الجديد شارك فية المتدربيين من خلال مداخلات ولقاءات فورية .

يذكر ان المحاضرات القاها عضو هيأة التدريس بقسم الاعلام بكلية الاداب

بجامعة سرت أ " عمار ميلاد نصر"

ووزعت شهائد اتمام الدورة التدريبية التي نظمها واشرف عليها مكتب مركز

تطوير الإعلام الجديد بسرت ، بالتعاون مع مفوضية المجتمع المدنى على

المشاركين ومنح شهادات تقدير وشكر لعدد من الجهات الداعمة .

(وال - سرت)