مدير عام قناة ليبيا الوطنية يبحث مع مدير عام اتحاد الاذاعات العربية تفعيل نشاط القناة عربيا .

تونس 24 مارس 2018 ( وال ) - بحث مدير عام قناة ليبيا الوطنية الاستاذ عطاالله المزوغي مع مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان ، تفعيل دور القناة في الإتحاد ، وسبل دعم إتحاد إذاعات الدول العربية للقناة . وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الإتحاد بالعاصمة التونسية أمس الجمعة الإتفاق على وضع آلية لحل المسائل العالقة بين القناة والإتحاد إضافة الى تبني الإتحاد برامج تدريب الكوادر الليبية وتحديث تقنيات قناة ليبيا الوطنية . وأعرب مدير عام إتحاد إذاعات الدول العربية عن تقدير الإتحاد للظروف التي مرت بها ليبيا والتي حالت دون استمرار التواصل بين القناة والإتحاد مبدياً استعداده لتقديم كل الخدمات الإخبارية والبرامجية والفنية لقناة ليبيا الوطنية من جديد ، داعياً لاستئناف مشاركاتها في اجتماعات اللجان المختلفة والمهرجانات التي يشرف عليها الإتحاد . ومن جانبه عبر مدير عام قناة ليبيا الوطنية عن شكره وتقديره لاتحاد إذاعات الدول العربية ومديره العام على الموقف الداعم والمساند للقناة مؤكدا على استمرار التواصل مع الإتحاد والمشاركة في مناشطه المستقبلية . ويأتي هذا الاجتماع في اطار اعادة تفعيل القناة في الاتحاد واستئناف مشاركاتها العربية وفى اطار استعدادات قناة ليبيا الوطنية لإستئناف بثها المرئي وتأمين حصولها على المواد المرئية إخباريا وبرامجيا ورياضيا حيث يعتبر إتحاد إذاعات الدول العربية أهم مصادرها . يشار بأن اتحاد إذاعات الدول العربية هو منظمة مهنية عربية عريقة تتبع جامعة الدول العربية ، أنشأت في فبراير 1969 بالخرطوم بهدف " تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين إذاعات الدول العربية الصوتية والمرئية وتطوير إنتاجها شكلا ومضمونا ".



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