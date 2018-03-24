نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 24 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة

قد يصحبها خلايا رعدية احيانا هذه الليلة وصباح الغد ، والريح غربي الى

شرش سرعتها مابين (15 - 30) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين

(2.00-3.50) متر ولا يتجاوز (1.50) متر على ساحل زوارة ، والبحر قليل

الاضطراب الى مضطرب ويكون خفيف الموج هذه الليلة على ساحل زوارة ، ودرجة

حرارة سطح البحر مابين (14-16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة

وتكون ضعيفة اثناء سقوط المطر.



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة

يوم الغد خاصة علي ساحل الجبل الاخضر ، والريح شرش الى غربي على ساحل

الخليج وبنغازى ويكون باش الى شرش على باقي الساحل سرعتها مابين(15-30)

عقدة تصل اليوم الى (35) على ساحل الجبل الاخضر وطبرق ، وإرتفاع الموج

يتراوح ما بين (1.25-3.00) متر تصل يوم الغد الى (3.50) متر على ساحل

شحات ودرنة ، والبحر قليل الإضطراب الى مضطرب ، ودرجة حرارة سطح البحر

مابين (13-16) درجة مئوية ، والرؤيـة متوسطة وتكون ضعيفة هذا اليوم على

ساحل طبرق بسبب الأتربة المثارة .



(وال)