نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .السبت ، 24-03-2018 - 12:25:00




طرابلس 24 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة
قد يصحبها خلايا رعدية احيانا هذه الليلة وصباح الغد ، والريح غربي الى
شرش سرعتها مابين (15 - 30) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين
(2.00-3.50) متر ولا يتجاوز (1.50) متر على ساحل زوارة ، والبحر قليل
الاضطراب الى مضطرب ويكون خفيف الموج هذه الليلة على ساحل زوارة ، ودرجة
حرارة سطح البحر مابين (14-16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة
وتكون ضعيفة اثناء سقوط المطر.

* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة
يوم الغد خاصة علي ساحل الجبل الاخضر ، والريح شرش الى غربي على ساحل
الخليج وبنغازى ويكون باش الى شرش على باقي الساحل سرعتها مابين(15-30)
عقدة تصل اليوم الى (35) على ساحل الجبل الاخضر وطبرق ، وإرتفاع الموج
يتراوح ما بين (1.25-3.00) متر تصل يوم الغد الى (3.50) متر على ساحل
شحات ودرنة ، والبحر قليل الإضطراب الى مضطرب ، ودرجة حرارة سطح البحر
مابين (13-16) درجة مئوية ، والرؤيـة متوسطة وتكون ضعيفة هذا اليوم على
ساحل طبرق بسبب الأتربة المثارة .

(وال)

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