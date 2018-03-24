الأحوال الجوية المتوقعة على
ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
السبت ، 24- 03- 2018 - 12:21:00
طرابلس 24 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
** ملخص عام : طقس متقلب على أغلب مناطق الشمال مع رياح نشطة إلى
قوية احيانا مما تسبب في اثارة الاتربة والغبار على بعض المناطق ويميل
الطقس للأستقرار على أغلب المناطق الجنوب هذا اليوم.
* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة مساء يوم الاثنين
، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية
أحيانا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 50 ) كم / ساعة مما تسبب في
إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح
مابين ( 18- 24 ) درجة مئوية وتسجل إرتفاع يوم الغد على أغلب المناطق .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح غربية إلى جنوبية
غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا قد تصل سرعتها على بعض
المناطق إلى ( 55 ) كم / ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض
المناطق ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (18-24) درجة مئوية
وتسجل درجات الحرارة إرتفاع يوم الغد على أغلب المناطق .
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :
السماء صافية إلى ظهور بعض سحب المتفرقة تتكاثر مساء الاثنين على
غدامس والحمادة ، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة
السرعة تنشط أحيانا على غدامس -الحمادة والجفرة مما قد تسبب في إثارة
الأتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 19- 23 ) درجة
مئوية و تسجل درجات الحرارة إرتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين على
أغلب المناطق .
* الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية ، والرياح شمالية
غربية فشمالية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى شماالية شرقية فجنوبية
شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين( 23
- 26) درجة مئوية وتسجل ارتفاع دريجي خلال يومين القادمين على أغلب
المناطق .
( وال )