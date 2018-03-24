الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 24 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : طقس متقلب على أغلب مناطق الشمال مع رياح نشطة إلى

قوية احيانا مما تسبب في اثارة الاتربة والغبار على بعض المناطق ويميل

الطقس للأستقرار على أغلب المناطق الجنوب هذا اليوم.



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة مساء يوم الاثنين

، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية

أحيانا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 50 ) كم / ساعة مما تسبب في

إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين ( 18- 24 ) درجة مئوية وتسجل إرتفاع يوم الغد على أغلب المناطق .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح غربية إلى جنوبية

غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا قد تصل سرعتها على بعض

المناطق إلى ( 55 ) كم / ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض

المناطق ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (18-24) درجة مئوية

وتسجل درجات الحرارة إرتفاع يوم الغد على أغلب المناطق .

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى ظهور بعض سحب المتفرقة تتكاثر مساء الاثنين على

غدامس والحمادة ، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة

السرعة تنشط أحيانا على غدامس -الحمادة والجفرة مما قد تسبب في إثارة

الأتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 19- 23 ) درجة

مئوية و تسجل درجات الحرارة إرتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين على

أغلب المناطق .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية ، والرياح شمالية

غربية فشمالية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى شماالية شرقية فجنوبية

شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين( 23

- 26) درجة مئوية وتسجل ارتفاع دريجي خلال يومين القادمين على أغلب

المناطق .

( وال )