الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.السبت ، 24-03-2018 - 12:21:00




طرابلس 24 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

** ملخص عام : طقس متقلب على أغلب مناطق الشمال مع رياح نشطة إلى
قوية احيانا مما تسبب في اثارة الاتربة والغبار على بعض المناطق ويميل
الطقس للأستقرار على أغلب المناطق الجنوب هذا اليوم.

* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة مساء يوم الاثنين
، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية
أحيانا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 50 ) كم / ساعة مما تسبب في
إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح
مابين ( 18- 24 ) درجة مئوية وتسجل إرتفاع يوم الغد على أغلب المناطق .

* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح غربية إلى جنوبية
غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا قد تصل سرعتها على بعض
المناطق إلى ( 55 ) كم / ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض
المناطق ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (18-24) درجة مئوية
وتسجل درجات الحرارة إرتفاع يوم الغد على أغلب المناطق .
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :
السماء صافية إلى ظهور بعض سحب المتفرقة تتكاثر مساء الاثنين على
غدامس والحمادة ، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة
السرعة تنشط أحيانا على غدامس -الحمادة والجفرة مما قد تسبب في إثارة
الأتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 19- 23 ) درجة
مئوية و تسجل درجات الحرارة إرتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين على
أغلب المناطق .

* الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية ، والرياح شمالية
غربية فشمالية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى شماالية شرقية فجنوبية
شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين( 23
- 26) درجة مئوية وتسجل ارتفاع دريجي خلال يومين القادمين على أغلب
المناطق .
( وال )

الأكثر قراءة في وال

مدينة سبها تشهد هدوءً منذ الليلة الماضية .
المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع مفوضية الاتحاد الاوروبي آلية متابعة وحماية أصول وأموال المؤسسة.
اجتماع "العليا للعلاج" مع الهيئة الوطنية لزراعة القرنية يخلص إلى دعم الهيئة لإجراء عمليات الزراعة داخل ليبيا .

الأكثر قراءة في أخبار الطقس

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا