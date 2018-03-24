معلمة بريطانية تفوز بجائزة أفضل معلم في العالم ومليون دولار .







دبي 24 مارس 2018 (وال)- فازت معلمة الفنون والمنسوجات في

مدرسة " ألبرتون كوميونيتي" البريطانية " أندريا زافيراكو " ، بلقب

الدورة الرابعة من جائزة " أفضل معلم في العالم 2018" ، اضافة إلى مليون

دولار ، وذلك في ختام المنتدى العالمي للتعليم والمهارات الذي اقيم في

دبي على مدار يومين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية(شينخوا) التى أوردت النبأ ان الشيخ "

محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس

مجلس الوزراء حاكم دبي، قام بتسليم المعلمة البريطانية الجائزة التي

تنافس للفوز بها 10 مدرسين من عدة دول.

وقد أطلقت "مؤسسة فاركي" ، التي يترأسها رجل الأعمال الهندي " صني

فاركي " المقيم في الامارات ، هذه الجائزة بقيمتها البالغة مليون دولار

أمريكي منذ أربع سنوات وتمنح لواحد من المعلمين الاستثنائيين الذي قدموا

مساهمات جليلة لمهنة التعليم ، كما تسلط الجائزة الضوء على الدور الكبير

الذي يلعبه المعلمون في تقدم ورقي المجتمع .

وتدرّس " أندريا زافيراكو " في مدرسة " ألبرتون كوميونيتي "

الثانوية في مدينة برنت قرب لندن ، أحد أكثر الأماكن تنوعاً عرقياً في

المملكة المتحدة، إذ يتحدث طلاب مدارسها نحو 130 لغة، وينحدر تلاميذ

المدرسة من بعض أفقر العائلات في بريطانيا.

وقد عمدت الفائزة بالجائزة إلى إعادة تصميم المناهج الدراسية في جميع

المواد من الصفر بعناية ووضعت جداول زمنية بديلة للسماح بالرياضة المخصصة

للفتيات فقط وهو ما ساهم في فوز فريق الكريكيت للفتيات بكأس ماكنزي.

وتعلمت " أندريا " أساسيات 35 لغة يتحدث بها عدد من طلابها في المدرسة،

بما في ذلك الهندية والبنجابية والنيجيرية والغانية، وتواصلت مع الطلاب

المهمشين وعائلاتهم عبر زيارات إلى أماكن سكنهم لكسب ثقة الآباء الذين لا

يتحدث كثير منهم الإنجليزية .

وفي رسالة فيديو خلال الاحتفال هنأت رئيسة الوزراء البريطانية " تيريزا

ماي "، الفائزة قائلة: " لتكون معلماً عظيماً، ينبغي أن تتحلى بالمرونة

والبراعة والقلب الطيب والمعطاء، فهذه هي الصفات التي تشاركها مع طلابك

كل يوم ولذلك ، أشكركم جميعاً على الجهود التي بذلتموها وتواصلون بذلها

يومياً في هذه المهنة النبيلة" .

بدوره قال الشيخ "محمد بن راشد عبر موقعه الرسمي على التويتر، " سعدت

اليوم بتكريم أفضل معلم في العالم بجائزة " فاركي " التي تبلغ مليون

دولار ، مبروك للمعلمة " أندريا " فوزها بلقب أفضل معلمة في أعظم مهنة ،

كل معلم هو نجم ، نجم في سماء مجتمعنا ونجم تهتدي به الأجيال ونجم يعم

خيره الجميع".



( وال )