عضو بهيأة صياغة الدستور الليبي: إحاطة سلامة مجلس الامن قريبة من الواقع .







طرابلس 24 مارس 2018 (وال)- وصفت عضو الهيأة التأسيسية لصياغة

مشروع الدستور، رانيا الصيد " إحاطة المبعوث الاممي " غسان سلامة "

بالعقلانية وتلامس الواقع الليبي بل وقريبة من تفاصيله كثيرا ".

وأشارت " الصيد " في تصريح خاص لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء ، الجمعة،

أن " المبعوث ذكر بوضوح أن المعرقلين للاستفتاء على الدستور هم بعض

الفصائل السياسية ، إضافة لسرده الحالة في الجنوب الليبي ايضا كما هي

وبكل وضوح بوجود مجموعات خارجية تشكل خطرا ".

وقالت " الصيد " إنه " لازلنا نأمل أن يمضي المبعوث الاممي " غسان سلامة

" بخطى أكثر وضوحا تدفعه للإسهام باتجاه اقامة دولة القانون والمؤسسات

وتوحيد الوطن".

وكان المبعوث الأممي قد أشار خلال إحاطته مجلس الأمن بالأمم المتحدة أن

الوضع الراهن في سبها يشكل "مصدر قلق كبير"، معربا عن استعداد البعثة

للوساطة .

( وال )