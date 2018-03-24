مقتل" 5 " اشخاص جراء انفجار بمصنع غير مرخص للألعاب النارية شرق الهند.السبت ، 24-03-2018 - 11:39:00



نيودلهي 24 مارس 2018( وال) - لقي خمسة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة
أطفال، مصرعهم جراء انفجار ضخم في مصنع غير مرخص للألعاب النارية يجري
تشغيله داخل منزل في شرقي الهند، حسب الشرطة اليوم.
وذكرت وكالة الانباء الالمانية ان خمسة منازل بالقرب من المصنع الواقع في
منطقة نالاندا بولاية جهارخاند تعرضت لأضرار بالغة بعد الانفجار الذي وقع
في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، كما أصيب 16 شخصا.
وأضافت انه تم نقل المصابون إلى المستشفى وإن ثلاثة منهم في حالة حرجة.
وتعد المصانع غير القانونية للألعاب النارية، التي تعمل بدون تراخيص ولا
تتبع لوائح السلامة، شائعة في الهند ويتم الإبلاغ عن انفجارات عرضية من
وقت لآخر.
...(وال) ...

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