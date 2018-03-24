قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من الخليل.





الخليل 24-مارس-2018( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

السبت، مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد المواطن عمر الحموري لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات

الاحتلال اقتحمت منزله الواقع في حي الجامعة بمدينة الخليل واعتقلت نجله

الشاب محمود (31 عاما)، بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

كما افادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية خرسا في

بلدة دورا جنوب غرب الخليل، واعتقلت الشاب كامل اقطيل (25 عاما) واقتادته

الى جهة غير معلومة.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة احياء في مدينة الخليل، ونصبت

حواجزها العسكرية على مدخل بلدة سعير وجسر حلحول شمالا، واوقفت مركبات

المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها، مما تسبب في اعاقة مرورهم.

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