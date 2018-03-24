كوريا الشمالية توافق على اجراء محادثات رفيعة المستوى مع جارتها الجنوبية .





سيول 24 مارس 2018 (وال) - قالت كوريا الجنوبية اليوم السبت إن كوريا

الشمالية وافقت على إجراء محادثات رفيعة المستوى يوم 29 مارس الجاري في

قرية بانمونجوم على خط الهدنة بين الكوريتين للإعداد لقمة مزمعة لقادة

البلدين في أبريل القادم.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن بيونجيانج أبلغت جارتها في وقت

مبكر اليوم السبت أن فريقا يضم ثلاثة مسؤولين بقيادة ري سون جوون رئيس

لجنة " الوحدة السلمية لوطن الآباء" سيشارك في المحادثات.

وأضافت الوزارة في بيان "بعثت كوريا الشمالية هذا الصباح برسالة عبر قناة

اتصال في بانمونجوم وافقت خلالها على اقتراحنا إجراء محادثات رفيعة

المستوى بين الكوريتين".

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